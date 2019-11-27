PTT personel alımı son günlerin en çok araştırılan konularının başında geliyor. Son olarak mahkeme personel alımı ile ilgili yürütme durdurma kararı vermiş ve bunun üzerine PTT yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştı. Yapılan yönetmelik değişikliği ile birlikte PTT Personel alımında KPSS şartı var mı?, yaş ve mezuniyet şartı nedir gibi sorular cevaplanmış oldu. PTT yetkilileri tarafından yapılan 2019 yılında ilana çıkılacak açıklaması dikkate alınırsa ilanın Kasım ayı sonunda veya Aralık ayı başında yayınlanması muhtemel görünüyor.

PTT PERSONEL ALIMI YAŞ ŞARTI

PTT yönetmeliğinde yaş şartı ile ilgili olarak "PTT'de işgücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT'nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır." ifadelerine yer verildi. Daha önce 35 olan yaş şartı 36 olarak değiştirildi.