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  • 27.11.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 10:27

ı yaş ve mezuniyet şartı açıklandı!

ı yaş ve mezuniyet şartları binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Bu bağlamda PTT yaptığı açıklamada 2023 yılında kadar personel sayısının 100 bine çıkarılacağı ve bu kapsamda 55 bin personel alımı yapılacağı ve bu personel alımları da her yıl 5 bin kişilik alımlar şeklinde gerçekleştirileceğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından heyecanlı bir şekilde bekleyen adaylar, ilanın ne zaman yayınlanacağını merak ederken mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Bu karar sonrasında PTT yeni bir yönetmelik hazırladı ve PTT personel alımı başvuru şartları yeniden belirlendi. İşte PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartları başta olmak üzere başvuru şartları için haberimizi okuyabilirsiniz.

PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartı açıklandı!

PTT personel alımı son günlerin en çok araştırılan konularının başında geliyor. Son olarak mahkeme personel alımı ile ilgili yürütme durdurma kararı vermiş ve bunun üzerine PTT yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştı. Yapılan yönetmelik değişikliği ile birlikte PTT Personel alımında KPSS şartı var mı?, yaş ve mezuniyet şartı nedir gibi sorular cevaplanmış oldu. PTT yetkilileri tarafından yapılan 2019 yılında ilana çıkılacak açıklaması dikkate alınırsa ilanın Kasım ayı sonunda veya Aralık ayı başında yayınlanması muhtemel görünüyor.

PTT PERSONEL ALIMI YAŞ ŞARTI

PTT yönetmeliğinde yaş şartı ile ilgili olarak "PTT'de işgücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT'nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır." ifadelerine yer verildi. Daha önce 35 olan yaş şartı 36 olarak değiştirildi.

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