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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 16:13

ı yaş ve mezuniyet şartı açıklandı!

ı son günlerin en çok araştırılan konularının başında geliyor. Son olarak mahkeme personel alımı ile ilgili yürütme durdurma kararı vermiş ve bunun üzerine PTT yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştı. Yapılan yönetmelik değişikliği ile birlikte PTT Personel alımında şartı var mı?, yaş ve mezuniyet şartı nedir gibi sorular cevaplanmış oldu.

PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartı açıklandı!

PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartları binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Bu bağlamda PTT yaptığı açıklamada 2023 yılında kadar personel sayısının 100 bine çıkarılacağı ve bu kapsamda 55 bin personel alımı yapılacağı ve bu personel alımları da her yıl 5 bin kişilik alımlar şeklinde gerçekleştirileceğini belirtmişti.

PTT PERSONEL ALIMI YAŞ ŞARTI

PTT yönetmeliğinde yaş şartı ile ilgili olarak "PTT'de işgücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT'nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır." ifadelerine yer verildi. Daha önce 35 olan yaş şartı 36 olarak değiştirildi.

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Herhangi bir önlisans mezunu olan başvurabiliyorm6

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cevapla 27.11.2019 17:40
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