KPSS 2019/6 tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2 bin 365 memur alımı gerçekleştirmek için 21-27 Kasım tarihleri arasında tercihler alındı. Tercih işlemleri bugün sona eriyor. Adaylar sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? AÇSHB 2635 memur alımı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS 2019/6 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.