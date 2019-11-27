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  • 27.11.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 14:52

KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? AÇSHB 2635 memur alımı ne zaman?

KPSS 2019/6 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından 21-27 Kasım tarihleri arasında KPSS 2019/6 tercihleri alındı. Tercih bildiriminde bulunan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? AÇSHB 2635 memur alımı ne zaman?

KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2019/6 tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2 bin 365 memur alımı gerçekleştirmek için 21-27 Kasım tarihleri arasında tercihler alındı. Tercih işlemleri bugün sona eriyor. Adaylar sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? AÇSHB 2635 memur alımı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS 2019/6 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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