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  • 27.11.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 10:49

Bekçi adayları heyecanla bekliyor! PA 2019 1. dönem sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

2019 1. dönem sözlü mülakatlar 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Mülakatların tamamlanmasının üzerinden neredeyse iki ay geçti. Sonuçların henüz açıklanmamış olması bekçi adaylarındaki heyecanı daha da artırdı. Peki, 2019 1. dönem ne zaman açıklanır?

Bekçi adayları heyecanla bekliyor! Sonuçlar...

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 1. dönem kapsamına sözlü mülakatlara katılan binlerce bekçi adayı sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. İlk iki aşamayı başarıyla geçen adaylardan sözlü mülakatlara katılanlar Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Göreve başlama umuduyla bekleyişini sürdüren adaylar, internet üzerinden sonuçların açıklanacağı tarihi sorgulamaya devam ediyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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