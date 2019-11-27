İŞKUR tarafından yeni bekçi alımı için yeni iş ilanları yayınlandı. Yayınlanan ilanlara göre İŞKUR 8 şehirde en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapacak. Bekçi alımı iş başvuruları İŞKUR şubelerinden veya ilan içeriğinde verilen linkler üzerinden online olarak yapılacaktır. Peki bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi illerden bekçi alınacak? Bekçilik, vatandaşın gece olunca mal ve can güvenliğinden sorumlu, İçişleri Bakanlığına bağlı, Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir. Eskiden İstanbul sokaklarının gece güvenliği bekçiler tarafından sağlanırmış, 2017 senesi itibariyle büyük şehirlerde bekçilik mesleği hayata geri döndü.

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sayfamızda İŞKUR tarafından yayınlanan bekçi alım ilanları bulunmaktadır. Bu ilanlara ulaşmak ve hemen online başvuru yapmak için öncelikli olarak buraya tıklayınız. Ardından, açılan sayfa üzerinde bulunduğunuz ile göre belirlediğiniz ilanın üzerini tıklayınız. E-devlet şifreniz ile giriş yaparak, açılan başvuru ekranı üzerinden iş başvuru kaydınızı yapınız. Bunun için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmanız ve ilan içeriklerinde belirtilen özel koşulları taşımanız yeterlidir.

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