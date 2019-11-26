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  • 26.11.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 17:31

KPSS 2019/2 ile memur alımı hangi alanlara yapılacak? İşte ortaöğretim, ön lisans, lisans alımı kontenjanları

KPSS 2019/2 tercih kılavuzu, memur alımları için son derece önem arz ediyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2019/2 tercih kılavuzu memur adayları için duyuruldu. Memur olma heyecanını sürdüren adaylar şimdi KPSS 2019/2 tercih kılavuzu nasıl ve nereden görüntülenir sorusuna yanıt arıyor. "KPSS 2019/2 ile memur alımı hangi alanlara yapılacak?" sorusu bu kapsamda çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, memur alımı kontenjanları nelerdir? İşte KPSS 2019/2 tercih kılavuzu ve personel alımı hakkında bilgiler...

KPSS 2019/2 ile memur alımı hangi alanlara yapılacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için tercih kılavuzunu yayımladı. KPSS-2019/2 tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte gözler memur alımı yapılacak kadro ve kontenjanlara çevrildi. Peki, KPSS 2019/2 ile memur alımı hangi alanlara yapılacak? İşte ortaöğretim, ön lisans, lisans alımı kontenjanları...

TERCİHLER NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

ÖSYM, KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu'nu yayımladı - Adaylar, tercihlerini 3-12 Aralık tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapacak.

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR

ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR

LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR

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