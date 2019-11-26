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  • 26.11.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 16:14

Onlarca belediyeye KPSS şartsız personel alacak! İşte ilanlar

personel alım ilanlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca istihdam yaratan İŞKUR iş ilanları sayfası bir hayli yoğun oluyor. Bu bağlamda onlarca belediyeye kendi bünyesinde ya da taşeron kadrolarında yer vermek üzere yeni personellerini arıyor. Farklı nitelik ve çeşitli branşlarda yapılacak alımları takvim.com.tr'de verdik. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye’de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

Onlarca belediyeye KPSS şartsız personel alacak! İşte ilanlar

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda 36 belediye İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca belediye ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor. Özellikle belediyeler veya iştiraklere bağlı alımlar İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımları üzerinden yürütülüyor. 36 Belediye tarafından yayımlanan alım ilanı detayları haberimizde...

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İŞKUR İLE ALIM YAPILACAK KADROLAR

Afyonkarahisar: Kepçe Operatörü. En az ilköğretim mezunu. Gereken belgeler şartı var.

Yozgat Kadıkent: Temizlik işçisi.

Zonguldak Gumeli: İnşaat Teknikeri. İlgili yüksekokul mezunu aranıyor.

Adana Kozan: Beden İşçisi. En az lise mezunu erkek aranıyor.

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