Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 26.11.2019 12:09
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 12:11

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 1 ?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis Akademisi tarafından 2019 yılı 1. dönem bekçi alımlarının son aşaması olan sözlü mülakatlar 12 Ekim'de tamamlandı. Mülakatlara katılan adaylar heyecan içinde müjdeli haberi bekliyor. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 1 ?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bekçi olabilme umuduyla mülakatlara katılan binlerce aday heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sonuçların açıklanacağı günü iple çeken bekçi adaylarında gözler Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 1 bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR! Memur alımı haberleri için tıklayın

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriBekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 1 bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri