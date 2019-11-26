Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bekçi olabilme umuduyla mülakatlara katılan binlerce aday heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sonuçların açıklanacağı günü iple çeken bekçi adaylarında gözler Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 1 bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.