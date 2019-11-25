İŞKUR'dan personel alımları eni haftada da devam ediyor. İşçi, aşçı, şoför muhasebeci ve büro memuru alımları için başvurular yoğunlaştı. İŞKUR, her gün farklı kurumlardan farklı pozisyonlara olmak üzere yeni ilanlar paylaşmaya devam ediyor. İŞKUR'un son yayımladığı ilanlara göre birbirinden farklı kurumlara 2350 TL maaşla personel alımları yapılacak. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Detaylar takvim.com.tr'de

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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınmaktadır.

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

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