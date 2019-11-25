Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 25.11.2019 17:14
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 17:14

22 bin memur istihdamı sağlanacak! Hangi kadrolara personel alımı yapılacak? Başvuru şartları....

Bakanlıklar tarafından yayımlanan memur alım ilanları, memur olmak isteyen yüz binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Güncel ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "Hangi kadrolara personel alımı yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ise 4 bin 635 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

22 bin memur istihdamı sağlanacak!

Bakanlıklar tarafından her yıl belirli tarihler aralığında devlet kadrolarında istihdam edilmek üzere alımlar yapılıyor. Çeşitli alanlarda memur alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyenler güncel ilanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Sağlık Bakanlığına 17 bin 689 personel alımı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4 bin 635 personel alımı yapılacak. Peki, hangi kadrolara personel alımı yapılacak? İşte alım yapılacak alanlar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN 689 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atamasıyla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını duyurarak, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını belirtti.

4 BİN 635 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." müjdesini vatandaşlarla paylaştı.

İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri22 bin memur istihdamı sağlanacak! Hangi kadrolara personel alımı yapılacak? Başvuru şartları....
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri