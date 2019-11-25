22 bin memur istihdamı sağlanacak! Hangi kadrolara personel alımı yapılacak? Başvuru şartları....

Bakanlıklar tarafından her yıl belirli tarihler aralığında devlet kadrolarında istihdam edilmek üzere alımlar yapılıyor. Çeşitli alanlarda memur alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyenler güncel ilanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Sağlık Bakanlığına 17 bin 689 personel alımı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4 bin 635 personel alımı yapılacak. Peki, hangi kadrolara personel alımı yapılacak? İşte alım yapılacak alanlar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN 689 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atamasıyla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını duyurarak, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını belirtti.

4 BİN 635 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." müjdesini vatandaşlarla paylaştı.

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