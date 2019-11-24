A101 ve BİM en az ilkokul mezunu personel alımı yapacağını ilan etti! İŞKUR üzerinden verilen ilanda birçok şube için yapılacak personel alımlarının detayları da yayınlandı. A101 kaç kişi alacak, ne zaman alım yapacak? BİM personel alımı ne zaman? A101 kaç TL maaş veriyor? BİM ne kadar ücret ödüyor? Kaç personel alımı yapılacak? Türkiye'nin bu iki büyük market zincirinin yapacağı eleman alımı ile ilgili iş ilanı detaylarını haberimizden tüm ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz. En az ilkokul mezunu olma şartı aranan alımlar Türkiye'deki birçok şube için yapılacak. Her geçen gün şube sayısını artıran iki marketin bu doğrultuda personel ihtiyaçları da artıyor ve dönem dönem bu şekilde alımlar yapıyor.

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A101 VE BİM İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'nin perakende mağazacılık alanında en büyük iki markası olan BİM ve A101, alım ilanını İŞKUR resmi sitesi üzerinden duyurdu. Siz de çeşitli illerde birçok pozisyon için yapılacak alımlar için İŞKUR resmi sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. En az ilkokul mezunu olma şartının arandığı iş ilanında asgari ücretin üzerinde maaş ödemesi yapılacağı belirtiliyor.

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