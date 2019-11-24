İŞKUR Türkiye'de son aylarda devam eden istihdam hamlesine büyük destek sağlıyor. Konuyla ilgili yayınlanan son ilanlarda 68 farklı belediye ve kamu kuruluşlarına alım yapılacağı belirtilirken çoğu ilanda KPSS şartının aranmayacak olması büyük bir fırsat yarattı. Özellikle büro personeli, danışman, sağlık personeli, öğretmen, vasıflı ve vasıfsız işçi, farklı alanlardan operatörlerinde şoför ve teknikere kadar farklı meslek gruplarını kapsayacak bu alanlarda, kurum ve kuruluşlarda da farklılıklar yer almaktadır. İşte 46 memur ve personel alımı başvuru şartları...

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İŞKUR İLANLARINDA SON GÜNLER

Yapılacak alımlarda bazı ilanlar için son günler. Sulakyurt Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak belediye personel alımları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacak üniversite alımları ve Mamak Belediyesi için yapılacak alımlarda son günler olduğundan dolayı adayların ilanları güncel bir şekilde takip ederek başvurularını İŞKUR üzerinden yapması gerekiyor.

İŞKUR tarafından yapılacak tüm alımlarda İŞKUR üyeliğinin olması ve iş durumunun da işsiz, iş arıyor şeklinde ayarlanması gerekiyor.