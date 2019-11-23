Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personel alımı yapılacağı açıklandı. Alıma dair ilanların yayımlanmasıyla birlikte ASDEP bin personel alımı başvurularına çevrildi. Aynı zamanda ASDEP personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Peki, ASDEP başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan başvuru şartları...

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlanda yer alan bilgilerde "Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veyahttps://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım - 06 Aralık tarihleri arasında yapacaklardır." ifadelerine yer verildi.