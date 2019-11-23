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  • 23.11.2019 19:19
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 19:19

Müjde verildi! personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ASDEP başvuru şartları nelerdir?

personel alımlarına ilişkin merakla beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1000 yapılacağını açıkladı. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından başvuru şartları ve başvuruya dair detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, başlayacak? ASDEP başvuru şartları nelerdir? İşte ilan hakkında bilgiler...

ASDEP personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personel alımı yapılacağı açıklandı. Alıma dair ilanların yayımlanmasıyla birlikte ASDEP bin personel alımı başvurularına çevrildi. Aynı zamanda ASDEP personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Peki, ASDEP başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan başvuru şartları...

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlanda yer alan bilgilerde "Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veyahttps://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım - 06 Aralık tarihleri arasında yapacaklardır." ifadelerine yer verildi.

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