Memur olmak isteyen yüz binlerce vatandaş, Bakanlıklar tarafından yayımlanan ilanları önemle takip ediyor. Bakanlıklar tarafından belirli dönem aralığında yapılan memur alımları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak toplamda iki Bakanlığa 22 bin 324 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığına 17 bin 689 ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4 bin 635 personel alınacak. İşte merakla araştırılan bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN 689 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atamasıyla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını duyurarak, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını belirtti.

4 BİN 635 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." müjdesini vatandaşlarla paylaştı.

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