Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem kapsamında bekçilik sözlü mülakatları gerçekleştirildi. Bu mülakatların sonucunda başarılı olan adaylar göreve başlayacaklar. Heyecan içinde sonuçları bekleyen bekçi adaylarının gözü kulağı Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberde. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 1. dönem bekçi alımı ne zaman olacak? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.