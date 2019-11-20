PTT tarafından daha önce yapılan açıklamada kamu personeli alımı yapılacağı ifade edilmişti. Personel alımlarına ilişkin PTT tarafından Resmi Gazete'de yönetmelik yayımlandı ve genel şartlar resmen duyuruldu. Peki başvurular nasıl değerlendirilecek? İşte detaylar... Personel alımı, Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT'nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Peki, PTT KPSS şartsız 5 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2019 PTT personel alımı ne zaman? Detaylar sayfamızda olacak..

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PTT 5 BİN PERSONEL ALIMI İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu açıklamada "PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir" ifadelerine yer verilmişti.

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