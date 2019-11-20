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  • 20.11.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 17:00

ı lise mezunu polis alımı şartları! İşte

ı alımları da belli oldu. Her yıl kadın ve erkek adaylardan en az lise mezunu polis alımı yapılmakta ve sadece başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilmektedir. 'de 8 Kasım 2019 tarihi ile yayımlanan kararlara göre Polis Meslek Yüksekokullarına Polis öğrencisi alımlarındaki yönetmeliklerde değişiklik yapıldığı gözlemlendi. Polis alımına başvuru yapacak adaylar öncelikle belirtilen başvuru şartlarını taşımak zorundadırlar. Geçtiğimiz günlerde bilindiği gibi polis alım yönetmeliğinde değişiklik olmuştu. Peki PMYO polis alım başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizde

PMYO 2020 yılı lise mezunu polis alımı şartları!

Polis Meslek Yüksekokulları na 2020 yılı polis alımı kadro dağılımı, İlan tarihi ve başvuru şartları belli oldu. Yönetmelik Değişimi ve YKS Sınavı detayları. Başvuru yapacak adayların Ortaöğretim/Lise mezunu olmaları gereklidir. Ayrıca Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO alımları YKS ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı ) ile yapılmaktadır. Bu kapsamda adayların 2020 yılında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavından puan almış olmaları gereklidir. Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır.

2500 POLİS ALIMI YAPILACAK!

Her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulmuş olan ilana göre 2500 polis öğrencisi alınıyor. Kadın adaylardan 250 ve Erkek adaylardan 2250 polis alımı yapılmaktadır. 2020 yılı içinde polis alımı sayısı 2500 olacak.

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