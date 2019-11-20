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  • 20.11.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 16:17

ve üzerinden Kasım ayında en personel alımı yapılacak

ve Kasım ayının son haftasına girdiğimiz şu günlerde ve memur alım ilanları yayımladı. İŞKUR ve DPB tarafından yayımlanan ilanlarda en adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Büro memuru, teknisyen, mühendis, işçi, itfaiye eri kadrolarına yapılacak alımlarda kadrolar belirlendi. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR ve DPB 'de yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların genel şartları taşıması gerekmektedir.

En az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak

DPB - İŞKUR üzerinden personel alımları devam ediyor. Kasım aynının ortalarına geldiğimiz şu günlerde kamu personeli alım ilanları için yoğun bir arama yapıldı. İŞKUR ve DPB 'de yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Büro memuru, teknisyen, mühendis, işçi, itfaiye eri kadrolarına yapılan alımda detaylar haberimizde. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur.

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