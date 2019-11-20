DPB - İŞKUR üzerinden personel alımları devam ediyor. Kasım aynının ortalarına geldiğimiz şu günlerde kamu personeli alım ilanları için yoğun bir arama yapıldı. İŞKUR ve DPB 'de yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Büro memuru, teknisyen, mühendis, işçi, itfaiye eri kadrolarına yapılan alımda detaylar haberimizde. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur.
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