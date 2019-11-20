Göç İdaresi personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 40 adet Büro Personeli ile 8 adet Sosyal Çalışmacı alımı yapabilmek için 7-11 Kasım 2019 tarihleri arasında başvuruları aldı. Başvuru sahipleri sonuçlarını görüntülemek için gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, 28 il için yapılacak Göç İdaresi sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nereden görüntülenecek? İşte cevaplar...

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKANDI MI?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce pozisyonlar esas alınarak her bir il için ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait listeler Göç İdaresi'nin (www.goc.gov.tr) internet adresi üzerinden 20 Kasım 2019 tarihinde ilan edilerek duyurulacak. Başvuur sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içerğinde yer alacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET

Sözleşmeli personellere ödenecek brüt ücret şu şekilde:

Büro Personeli: 3.109,69 TL

Sosyal Çalışmacı: 3.956,62 TL

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK? DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA...