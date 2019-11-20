Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 20.11.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 11:48

goc.gov.tr: İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

tarafından gerçekleştirilecek personel alımı için başvurular 11 Kasım'da sona ermişti. Başvuru yapan adaylar sonuçları heyecanla bekliyor. Göç İdaresi'nden gelen açıklamaya göre, sonuçların 20 Kasım'da açıklanacağı bildirilmişti. Peki, 2019 İçişleri Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Heyecanla bekleniyor! Sonuçlar...

Göç İdaresi personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 40 adet Büro Personeli ile 8 adet Sosyal Çalışmacı alımı yapabilmek için 7-11 Kasım 2019 tarihleri arasında başvuruları aldı. Başvuru sahipleri sonuçlarını görüntülemek için gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, 28 il için yapılacak Göç İdaresi sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nereden görüntülenecek? İşte cevaplar...

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKANDI MI?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce pozisyonlar esas alınarak her bir il için ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait listeler Göç İdaresi'nin (www.goc.gov.tr) internet adresi üzerinden 20 Kasım 2019 tarihinde ilan edilerek duyurulacak. Başvuur sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içerğinde yer alacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET

Sözleşmeli personellere ödenecek brüt ücret şu şekilde:

Büro Personeli: 3.109,69 TL

Sosyal Çalışmacı: 3.956,62 TL

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK? DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberlerigoc.gov.tr: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri