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  • 20.11.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 10:32

Bekçi adayları umutla bekliyor! 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için adayların umutlu bekleyişi devam ediyor. 2019 1. dönem olarak sözlü mülakatlara katılan bekçi adaylarında gözler Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları konusunda araştırmalar sürüyor. Polis Akademisi tarafından tamamlanan sözlü mülakatların ardından bekçi adayları heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Göreve başlama umuduyla gün sayan vatandaşlar, resmi makamlardan gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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