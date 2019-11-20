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  • 20.11.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 09:12

personel alımı ilanı yayımlandı! 2019 neler? Başvuru tarihi ne zaman?

personel alımı için geri saıym başladı. Bakan Selçuk, 2019 yılında 1000 ASDEP personeli alınacağını duyurmuştu. Merakla beklenen ilanın yayımlanmasının ardından başvuru ve sınava dair tüm detaylar belli oldu. Peki, 2019 şartları neler? ASDEP başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2019 ASDEP başvuru tarihi...

ASDEP alımı ilanı yayımlandı! İşte şartlar...

ASDEP personel alımı ilanı yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1000 adet Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alımı yapılacak. ASDEP alımı sözlü sınav olarak uygulanacak. İlanın yayımlanmasının ardından başvuru ve sınav ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2019 ASDEP personel alımı şartları neler? ASDEP başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2019 ASDEP başvuru tarihi...

ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Adaylar, başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet adresi üzerinde (www.ailevecalisma.gov.trve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım 2019 - 06 Aralık 2019 tarihleri arasında yapacaklar.

Adaylar başvuruda bulunacakları pozisyon unvanı için istenilen öğrenime ilişkin olarak, öncelikle e-devlet sisteminden alınan barkodlu/karekodlu öğrenim belgesini pdf formatında, bu belgenin e-devlet sisteminde bulunmaması durumunda ise diploma ya da mezuniyet belgesini taratarak pdf formatında "öğrenim belgesi" alanına yükleyecekler.

Fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenen belgeler işleme alınmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK? DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ...

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