PTT personel alımı için yeni gelişme oldu. 19 kasım 2019 tarihinde Resmi Gazete'de Personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. İşte detaylar. PTT'den personel alımına dair tarihler ve başvurunun nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı. Peki, PTT KPSS'siz 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları neler? PTT personel alımlarına ilişkin son gelişmeler binlerce vatandaş tarafından merakla takip ediliyor.

İLAN NEREDE YAYIMLANACAK?

Personel alımı, Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT'nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Söz konusu ilanın içeriği, Adaylarda aranacak şartlar, Pozisyonların yerleri ve sayısı, Başvuru zamanı, yeri ve şekli, İstenilecek belgeler, KPSS'den alınması gereken asgari puan, Sınav konuları, sınav tarihi ve yeri,Sınavın şartlarına ilişkin diğer hususlar, yer alır.

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