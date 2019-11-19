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  • 19.11.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 11:10

personel alımı için flaş gelişme! 55 bin personel alımı...

personel alımlarıyla ilgili haberler yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak PTT personel alımlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 'nin 19 Kasım 2019 tarihli yayımına göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. Yayımlanmış olan yönetmeliğine göre PTT'de çalıştırılacak idari hizmet sözleşmeli personel hakkında yönetmelik maddeleri yer aldı.  Peki, PTT KPSS şartsız 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2019 ne zaman? Detaylar sayfamızda olacak.

PTT personel alımı için flaş gelişme

PTT personel alımı için yeni gelişme oldu. 19 kasım 2019 tarihinde Resmi Gazete'de Personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. İşte detaylar. PTT'den personel alımına dair tarihler ve başvurunun nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı. Peki, PTT KPSS'siz 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları neler? PTT personel alımlarına ilişkin son gelişmeler binlerce vatandaş tarafından merakla takip ediliyor.

İLAN NEREDE YAYIMLANACAK?

Personel alımı, Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT'nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Söz konusu ilanın içeriği, Adaylarda aranacak şartlar, Pozisyonların yerleri ve sayısı, Başvuru zamanı, yeri ve şekli, İstenilecek belgeler, KPSS'den alınması gereken asgari puan, Sınav konuları, sınav tarihi ve yeri,Sınavın şartlarına ilişkin diğer hususlar, yer alır.

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