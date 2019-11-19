Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecan dorukta. Bekçilik görevine başlamak için sabırsızlanan adaylar sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından üç aşamada gerçekleştirilen bekçi alımlarının sözlü mülakatlarına katılan adaylar sonuçları araştırıyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM )

Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakatları 30 Eylül - 12 Ekim'de gerçekleştirildi. Adaylar sonuçların açıklanacğaı tarihe kilitlendi. Ancak, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi.

Sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.