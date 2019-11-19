ASDEP personel alımı ne zaman yapılacak? ASDEP programı için personel alımına yönelik yeni ilanların ne zaman yayımlanayacağı vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 1000 ASDEP personel alımı ilanı ne zaman yayımlanacak? ASDEP personel alımı ne zaman? ASDEP nedir? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ASDEP NEDİR?

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), desteğe ihtiyacı olan kişiler ve ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gayesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

ASDEP PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada, 1000 ASDEP personeli alımı yapılacağı duyuruldu. ASDEP personel alımı için ilanın bu hafta yayınlanacağını ve gelecek haftaya başvuruların alacağı da gelen bilgiler arasında. Bakan Selçuk, ayrıca 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımının ÖSYM tarafından duyurulacağını ve başvuruların da alınmaya başlanacağını açıkladı.