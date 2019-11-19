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  • 19.11.2019 11:24
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 11:27

nedir?

Binlerce kişiye müjde bugün geldi. 2313 sözleşmeli 322 adet kadrolu personel alımı yapacak. Aile, Çalışma ve ler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklama da 1000 kişi için ASDEP personel alım ilanının bu hafta yayınlanacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan Aile Sosyal Destek Programında (ASDEP) görevli personel, veya hizmete ihtiyacı olan vatandaşları belirliyor. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde

ASDEP personel alımı başvuru şartları nedir?

ASDEP nedir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk personel alımları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk 1000 kişi ASDEP personeli alımının ilanlarının bu hafta yayınlanacağını belirtti. Peki ASDEP ne demek? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk işe alımlarla ilgili müjdeleri duyurdu. Bakan Selçuk 2313 sözleşmeli 322 adet kadrolu personel alımı yapılacağını söyledi. Bakan Selçuk bunun dışında 1000 işçi alımı ve 1000 kişi de ASDEP personeli alımının ilanlarının bu hafta yayınlanacağını ve haftaya da başvuruların alınacağını belirtti.

ASDEP NE DEMEK?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır.

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