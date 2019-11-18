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  • 18.11.2019 14:49
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 14:49

açıklandı mı? EGM Polis Akademisi'nden açıklama geldi mi?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçi adayları son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. 2019 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen sözlü mülakatların sonuçları için Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haber bekleniyor. Peki, 2019 1. dönem ?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından bekçi alımları devam ediyor. 2019 1. dönem kapsamında üç aşamada sınavlar tamamlandı. Yazılı sınavın ardından spor mülakatlarını da başarıyla tamamlayanlar sözlü mülakatlara katıldı. Şimdi son aşama olan sözlü mülakatların sonuçları bekleniyor. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM Polis Akademisi'nden açıklama geldi mi? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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