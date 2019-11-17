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  • 17.11.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 09:43

Bekçilik mülakat sonuçları için heyecan dorukta! 2019 1. ne zaman açıklanır?

Bekçi adayları heyecanla bekliyor. Sözlü mülakatlar geçtiğimiz ay tamamlandı. Bekçi olmak isteyen adaylar Polis Akademisi'nden geleck açıklamaya kilitlendi. Pekii ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?


Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarda, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında heyecan dorukta. 2019 1. dönem kapsamında son aşama olan sözlü mülakatlar 12 Ekim'de tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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