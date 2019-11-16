Binlerce öğrenci KYK kredi burs sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyordu. Geçtiğimiz seneye baktığımız zaman sonuçları 18 Kasım Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bağlamda 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. KYK kredi ücretleri de arttırıldı. Buna göre durumu olmayan üniversite öğrencileri lisans bursu 500 TL'den 550 TL'ye , yüksek lisans bursu 1000 TL'den 1100 TL'ye doktora burs 1500 TL'den 1650 TL'ye yükseldi. Peki KYK burs kredi paraları ne zaman, hangi ayda yatar?



KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Kredi ve Yurtlar Kurumu, kredi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı. Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim.' açıklamasında bulundu.. Sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

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