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  • 16.11.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 11:53

kredi paraları ne zaman, ?

sonuçları için YURTKURT sayfasına kilitlenen öğrencileri ilgilendiren son haber geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu, kredi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz. İşte KYK giriş ile ! İlk KYK burs ödemesi ise 2020 yılının Ocak ayında yapılacak. En düşük burs ücreti 550 lira olacak. KYK bursları başvurusu olumlu sonuçlanan ve önceden burs alan üniversite öğrencileri için kurum 4 kıstasa bakıyor.

KYK burs kredi paraları ne zaman, hangi ayda yatar?

Binlerce öğrenci KYK kredi burs sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyordu. Geçtiğimiz seneye baktığımız zaman sonuçları 18 Kasım Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bağlamda 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. KYK kredi ücretleri de arttırıldı. Buna göre durumu olmayan üniversite öğrencileri lisans bursu 500 TL'den 550 TL'ye , yüksek lisans bursu 1000 TL'den 1100 TL'ye doktora burs 1500 TL'den 1650 TL'ye yükseldi. Peki KYK burs kredi paraları ne zaman, hangi ayda yatar?


KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Kredi ve Yurtlar Kurumu, kredi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı. Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim.' açıklamasında bulundu.. Sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

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