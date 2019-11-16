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  • 16.11.2019 14:29
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 14:31

Komutanlığı 60 ve puanla personel alıyor

Komutanlığı devlet memur alımı yapacak. Bu bağlamda 60 ve 70 puanla alımlar yapılacak. Devlet memuru olabilmek için bazı şartlar vardır. Bu şartları ve detayları haberimizde sizler için verdik. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2019 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu Yayınlandı. Yayınlanan kılavuzun detaylarında yer alan başvuru tarihleri, başvuru şartları ve diğer tüm detayları okurlarımızla paylaşıyoruz. Yayınlanan kılavuza göre başvurular 25 Kasım 2019 tarihinde başlayıp 5 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2019 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu Yayınlandı. Yayınlanan kılavuzun detaylarında yer alan başvuru tarihleri, başvuru şartları ve diğer tüm detayları okurlarımızla paylaşıyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan kılavuzun kapağında "Devlet memuru olmak onurlu bir yaşam tarzıdır. Meslek olarak devlet memurluğunu seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri dikkat çekti.

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