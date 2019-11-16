Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2019 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu Yayınlandı. Yayınlanan kılavuzun detaylarında yer alan başvuru tarihleri, başvuru şartları ve diğer tüm detayları okurlarımızla paylaşıyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan kılavuzun kapağında "Devlet memuru olmak onurlu bir yaşam tarzıdır. Meslek olarak devlet memurluğunu seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri dikkat çekti.
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