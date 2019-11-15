İŞKUR, her geçen gün farklı kurum ve kuruluşların yayımlamış olduğu ilanlara resmi web sitesinde yer vererek sayısı milyonları aşkın vatandaşa iş istihdamı sağlamaya devam ediyor. İŞKUR, son yayımladığı ilanlarda en az ilkokul mezunu olmak suretiyle personel alımları yapılacağını belirtti. İşte detaylar... İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

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