26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı belgesi için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamayla 26. Dönem POMEM giriş sınavı belgesinin yayımlandığı duyuruldu. Şimdi sınava katılacak olan adaylar POMEM sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

26. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

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