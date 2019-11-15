Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 15.11.2019 22:56
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 22:56

26. Dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı! POMEM sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Adaylar tarafından merakla beklenen 26. Dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı. 26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavına katılacak adayların ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat sınav merkezleri ile tarihleri açıklandı. Şimdi adaylar POMEM sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte POMEM sınav giriş belgelerine dair bilgiler...

26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı belgesi için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamayla 26. Dönem POMEM giriş sınavı belgesinin yayımlandığı duyuruldu. Şimdi sınava katılacak olan adaylar POMEM sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

26. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri26. Dönem POMEM sınav giriş belgeleri yayımlandı! POMEM sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri