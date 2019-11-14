Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında ilk sırada geliyor. 2017 yılından itibaren yeniden göreve başlayan bekçilerin kadrosu genişliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem kapsamında 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında sözlü mülakatlar gerçekleştirildi. Mülakatların ardından adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.