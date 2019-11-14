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  • 14.11.2019 18:16
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 18:17

Bakanlıktan açıklama geldi! 17 bin 689 personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru...

tarafından istihdam edilecek olan 17 bin 689 sağlık personel alımı duyurusu bir süredir sağlık bölümlerinden mezun olanlar tarafından merak ediliyor. yaptığı açıklamada olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi. Peki, ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin detaylar...

Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan binlerce kişi KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel atamasını bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atamasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı atamasının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN 689 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını söyledi.

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