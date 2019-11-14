Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan binlerce kişi KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel atamasını bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atamasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı atamasının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN 689 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını söyledi.