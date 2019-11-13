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  • 13.11.2019 20:39
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 20:39

Yüz binlerce kişi bekliyor! İki ayda binlerce personel alımı yapılacak! Hangi alanlara var?

Bakanlıklar tarafından her yıl onlarca ilan yayımlanarak devlet kadrolarında istihdam edilmek üzere personel alımı yapılıyor. Kamu personeli olmak isteyen yüz binlerce kişi ise yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Bakanlıklar tarafından yayımlanan ilanlarda başvuru şartları ve başvuru bilgilerine dair çeşitli bilgiler de başvuru yapacak kişilerle paylaşılıyor. KPSS tercihleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına adaylar arasından yaş şartı ve mülakat olmadan binlerce personel alınacak. Peki, hangi alanlara alım yapılacak? İşte cevabı...

İki ayda binlerce memur alımı yapılacak!

Bakanlıklar tarafından yayımlanan ilanlarla her yıl belirli tarihler aralığında devlet kadrolarında alımlar yapılıyor. Çeşitli alanlarda memur alımı yapılırken yayımlanan ilanlarla başvuru şartları ve başvuruya dair diğer detaylar adaylar tarafından merak ediliyor. İlanları büyük bir heyecanla bekleyen adaylar ise alımların hangi kadrolara yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte merak edilen bilgiler...

ALIM DUYURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılının kalan günlerinde 2 KPSS tercihi alınacak. Bu tercihlerden ilki Kasım ayında, ikincisi Aralık ayında gerçekleştirilecek. 2018 yılında yapılan KPSS'den alınan puan ile yapılacak tercihlerde adaylar ayrı bir mülakata tabi tutulmayacak. Memur atamalarında yaş şartı da olmayacak. Kasım ayında yapılacak KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak.

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