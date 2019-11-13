Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından yapılan duyuruyla kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Duyurunun yapılmasıyla birlikte Türkiye Taş Kömürü Kurumu personel alımı başvuru bilgileri ve şartları da belli oldu. İlana başvuru yapacak olanlar Türkiye Taş Kömürü Kurumu personel alımı başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşte TTK personel alımı hakkında detaylar...

TTK PERSONEL ALIMI İLANINA DAİR DETAYLAR

TTK Taşra Teşkilatının Üretim ve Elektro.Mekanik İşletme Müdürlüklerinin Mekanize Kazı Projelerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, 399 sayılı KHK'ya tabi Sözleşmeli statüde Mühendis alımı yapılacaktır. Yazılı ve Sözlü Sınav sonucuna göre istihdam edilecek personel kontenjanı ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, http://www.taskomuru.gov.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde atamaları yapılacaktır.