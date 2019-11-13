Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 13.11.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 10:51

Polis Akademisi duyurusu bekleniyor! 2019 1. dönem ne zaman açıklanacak?

için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bekçi alımları için üç aşama uygulanıyor. İlk iki aşamayı başarıyla tamamlayan bekçi adayları son aşama olan sözlü mülakatlara katıldılar. Şimdi heyecanla sonuçlar bekleniyor. Peki, 2019 1. dönem ?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında sona gelindi. Binlerce bekçi adayı sözlü mülakatlara katıldı ve sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Gözler Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR! Memur alımı haberleri için tıklayın

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriPolis Akademisi duyurusu bekleniyor! 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri