Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 17 bin 689 sağlık personeli ataması ile ilgili beklenen ilan ekim ayı sonunda söz verildiği üzere yayınlanacaktı ancak verilen söz tutulmadı ve ilan gecikti. Muhalefet Partilerin milletvekilleri konunun takipçisi olmayı sürdürüyor. Son olarak CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut komisyonda konuyu Sağlık Bakanına sorduklarını en kısa sürede atamaların gerçekleştirileceği sözünü aldıklarını belirtmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Konu ile ilgili olarak Aylin Cesur açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"SayınBakan Fahrettin Koca'ya Komisyondaki soruma net cevap alamayınca, yanına gittim-tekrar sordum. Müjde verin Sayın Bakanım-gençler sıkıntıda-ne zaman ve 17689'un kaçı atanacak dedim.

Cevap: "Tamamı atanacak ve şuan Cumhurbaşkanlığında.15 güne açıklarız" Müjde de takibi de bizden!"

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