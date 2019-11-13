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  • 13.11.2019 18:00
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 18:01

Açıklama geldi! 17 bin 689 personel alımı için tarih belli oldu!

On binlerce kişi personel alımlarını bekliyor. Bilindiği gibi yapacağını açıklamıştı. Yayımlanacak olan ilan hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Sağlık Bakanlığı alımının aşağıdaki kadrolarda gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Son olarak CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut komisyonda konuyu Sağlık Bakanına sorduklarını en kısa sürede atamaların gerçekleştirileceği sözünü aldıklarını belirtmişti. Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı tarihi ve ...

17 bin 689 personel alımı için tarih belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 17 bin 689 sağlık personeli ataması ile ilgili beklenen ilan ekim ayı sonunda söz verildiği üzere yayınlanacaktı ancak verilen söz tutulmadı ve ilan gecikti. Muhalefet Partilerin milletvekilleri konunun takipçisi olmayı sürdürüyor. Son olarak CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut komisyonda konuyu Sağlık Bakanına sorduklarını en kısa sürede atamaların gerçekleştirileceği sözünü aldıklarını belirtmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Konu ile ilgili olarak Aylin Cesur açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"SayınBakan Fahrettin Koca'ya Komisyondaki soruma net cevap alamayınca, yanına gittim-tekrar sordum. Müjde verin Sayın Bakanım-gençler sıkıntıda-ne zaman ve 17689'un kaçı atanacak dedim.

Cevap: "Tamamı atanacak ve şuan Cumhurbaşkanlığında.15 güne açıklarız" Müjde de takibi de bizden!"

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