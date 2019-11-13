Hayalinde mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce kişi MSB personel alımı ilanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda KKK, DKK, HKK, uzman erbaş ve astsubay, subay alımı başvuruları da merak ediliyor. MSB personel alımı başvurularına ilişkin detaylar ve ilanlar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yayımlanıyor. Peki, 2019 KKK, HKK, DKK uzman çavuş, astsubay ve subay alımı ne zaman yapılacak?

KKK VE DKK SÖZLEŞMELİ ER ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bugün yapılan açıklamada sözleşmeli er başvurularının başladığı belirtildi. Açıklamanın ardından başvuruda bulunacak olan adaylar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştirecek.