Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 13.11.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 16:15

personel alımı ilanları! 2019 KKK, HKK, DKK uzman çavuş, astsubay ve ?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na her yıl tarafından duyurulan tarihlerde çeşitli branşlarda personel alımı yapılıyor. Alımlar sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay kadrolarına yapılıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaları yakından takip eden pek çok kişi KKK, HKK, DKK uzman çavuş, astsubay ve subay alımının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte tarafından yayımlanan son ilanlar ve detaylar...

Hayalinde mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce kişi MSB personel alımı ilanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda KKK, DKK, HKK, uzman erbaş ve astsubay, subay alımı başvuruları da merak ediliyor. MSB personel alımı başvurularına ilişkin detaylar ve ilanlar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yayımlanıyor. Peki, 2019 KKK, HKK, DKK uzman çavuş, astsubay ve subay alımı ne zaman yapılacak?

KKK VE DKK SÖZLEŞMELİ ER ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bugün yapılan açıklamada sözleşmeli er başvurularının başladığı belirtildi. Açıklamanın ardından başvuruda bulunacak olan adaylar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştirecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriMSB personel alımı ilanları! 2019 KKK, HKK, DKK uzman çavuş, astsubay ve subay alımı ne zaman?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri