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  • 13.11.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 16:12

Kamuya şartsız kamu personeli alınıyor! İşte detaylar...

Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde personel ve memur alım ilanlarına hız verdi. Vatandaşlar İŞKUR'un resmi internet sayfasına akın ettiler. Alım yapılan ilanlar arasında aşçı, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, büro memuru, elektirik-elektronik teknisyeni, şoför, kaynakçı, genel evrak dağıtıcısı, beden işçisi ve inşaat mühendisi gibi pozisyonlar yer alıyor. İlanlara başvuru yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresini ziyaret etmek gerekiyor. Aşağıda verdiğimiz resmi inceleyerek İŞKUR üzerinden yayınlanan kamu ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Kamuya KPSS'siz kamu personeli alınıyor! İşte detaylar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) son yıllarda sadece özel sektörün değil aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının da personel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Personel ihtiyaçları için İŞKUR ile protokol imzalayan kamu kurumları aradıkları nitelikteki elemanların başvurularını topluyor ve böylelikle her yıl yüzbinlerce kişiye kamuda iş fırsatı sunuyor. Yayınlanan ilanlara başvurmak için T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşında büyük olmak, erkekler için askerlik ile ilişiği bulunmamak, çalışmaya engel sağlık problemi olmamak gibi genel şartlar yer alıyor. Her ilanın ayrıca özel başvuru şartları bulunuyor.

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