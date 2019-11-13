Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) son yıllarda sadece özel sektörün değil aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının da personel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Personel ihtiyaçları için İŞKUR ile protokol imzalayan kamu kurumları aradıkları nitelikteki elemanların başvurularını topluyor ve böylelikle her yıl yüzbinlerce kişiye kamuda iş fırsatı sunuyor. Yayınlanan ilanlara başvurmak için T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşında büyük olmak, erkekler için askerlik ile ilişiği bulunmamak, çalışmaya engel sağlık problemi olmamak gibi genel şartlar yer alıyor. Her ilanın ayrıca özel başvuru şartları bulunuyor.

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