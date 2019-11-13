POMEM başvuru sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından 26. Dönem POMEM başvuruları 14-25 Ekim tarihleri arasında alındı. Polis olabilme umuduyla 26. Dönem POMEM'e başvuru yapan vatandaşlar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Öte yandan başvuru sonuçlarına göre hak kazanacak adayların katılacağı mülakatlar ile ilgili tarih bilgisi geldi. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM sınavı ne zaman? POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı duyurulmadı. Ancak kulislerde dolaşan bilgiye göre, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağı konuşuluyor.

Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

26. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

Edinilen bilgiye göre, 26. Dönem POMEM mülakatları 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak. Mülakat yerleri henüz belli olmadı.