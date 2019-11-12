POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM kapsamında yapılacak polis alımlarına ilişkin süreç devam ediyor. 17-25 Ekim tarihleri arasında 26. Dönem POMEM'e başvuru yapan adaylar, başvuru sonuçlarını heyecanla bekliyor. Başvuru sonuçlarının yanı sıra mülakatların yapılacağı yerlerde günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? POMEM mülakatları ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

26. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak kulislerde dolaşan bilgiye göre, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT NE ZAMAN?

Edinilen bilgiye göre, 26. Dönem POMEM mülakatları 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak. Mülakat yerleri henüz belli olmadı.