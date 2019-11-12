Polis Akademisi 2019 yılı en az lise mezunu polis özel harekat alımında süreç devam ediyor. EGM PÖH alımında çok sayıda aday parkura takıldı. PÖH alımında mülakatlar 1 Kasım itibari ile başladı. İşte detaylar, seçim aşamaları ile parkur ve sözlü mülakat soruları. Şimdi erkek adaylar 2020 yılı için PÖH alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. PÖH olmak için, başvuru yapacak adayların en az lise mezuniyetinin olması, Yapılacak olan fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlarda başarılı olması, Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim almış olması gerekiyor. İşte PÖH POMEM 25. dönem başvuru sonuçları.



İLK AŞAMA ÖN SAĞLIK VE EVRAK KONTROLÜ

Polis özel harekat alımında adaylar önce ön sağlık aşamasına ve evrak kontrolüne alınıyor. Bu aşamaları geçen adaylar parkura alınıyor.

25. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

1 KASIM'DA BAŞLADI

PÖH adayları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 1 Kasım'dan itibaren seçim aşamalarına alınacak. Seçim aşamalarına alınan adaylar önce ön sağlığa , daha sonra spora , son olarak da sözlü mülakata alınacak.