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  • 12.11.2019 12:15
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 12:15

Polis Akademisi alımında flaş bilgi! 25. dönem

Polis Akademisi Eylül ayında 500 kadın özel harekatçı alımı için başvuruları almıştı. En az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı ile yapılan özel harekat polisi alımında seçim aşamaları ise 1 Kasım tarihinde başladı. Saniyelerin düşürülmesi sonrası birçok aday bu aşamadan elendi. 1 Kasım 2019 Cuma günü başlayan özel harekat polisi alımı seçim aşamalarına on binlerce kişi girdi ve mülakatlar devam ediyor. Parkuru başarılı şekilde geçen adaylar sözlü mülakata girmeye hak kazanacak. Peki 25. dönem soruları ne oldu?

Polis Akademisi PÖH alımında flaş bilgi

Polis Akademisi 2019 yılı en az lise mezunu polis özel harekat alımında süreç devam ediyor. EGM PÖH alımında çok sayıda aday parkura takıldı. PÖH alımında mülakatlar 1 Kasım itibari ile başladı. İşte detaylar, seçim aşamaları ile parkur ve sözlü mülakat soruları. Şimdi erkek adaylar 2020 yılı için PÖH alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. PÖH olmak için, başvuru yapacak adayların en az lise mezuniyetinin olması, Yapılacak olan fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlarda başarılı olması, Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim almış olması gerekiyor. İşte PÖH POMEM 25. dönem başvuru sonuçları.


İLK AŞAMA ÖN SAĞLIK VE EVRAK KONTROLÜ

Polis özel harekat alımında adaylar önce ön sağlık aşamasına ve evrak kontrolüne alınıyor. Bu aşamaları geçen adaylar parkura alınıyor.

25. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

1 KASIM'DA BAŞLADI

PÖH adayları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 1 Kasım'dan itibaren seçim aşamalarına alınacak. Seçim aşamalarına alınan adaylar önce ön sağlığa , daha sonra spora , son olarak da sözlü mülakata alınacak.

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