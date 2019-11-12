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  • 12.11.2019 20:33
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 20:55

ve sözleşmeli er alımı başvuruları başladı! MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvurularının başladığı duyuruldu. Bakanlık tarafından duyurunun yapılmasıyla birlikte binlerce kişi ve sözleşmeli er alımı başvurusu hakkında araştırmalara başladı. Peki, MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bugün yapılan açıklamada sözleşmeli er başvurularının başladığı belirtildi. Açıklamanın ardından başvuruda bulunacak olan adaylar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, KKK ve DKK sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? İşte o sorunun yanıtı...

KKK VE DKK SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek 1) belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4'te bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

(3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

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