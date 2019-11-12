Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 12.11.2019 17:49
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 17:50

İlkokul mezunu yüzlerce yapılacak!

Türkiye İş Kurumu () yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR iş ilanlarına her gün yoğun bir başvuru oluyor. Vatandaşlar internetten nasıl başvuracaklarını haberimizden öğreniyor. İŞKUR, en son yayımlamış olduğu ilanlarla yaklaşık 500 kişilik yapacağını belirtti. Başvuru şart ve detaylarına da resmi web sitesi üzerinde yer veren İŞKUR, adaylarda en az ilkokul mezunu olma kriterini belirtti. . İŞKUR kayıt işlemleri ve iş ilanı başvuruları hakkında bilmeniz gereken her şey yazımızda.

İlkokul mezunu yüzlerce beden işçisi alımı yapılacak

İŞKUR, vatandaşlara farklı meslek gruplarından farklı pozisyonlara iş istihdamı sağlamaya devam ediyor. İŞKUR en son yayımladığı ilanlarda yaklaşık 500 beden işçisi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şart ve detaylarını sizin için derledik... İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

MEMUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDEN İŞÇİSİ KİMDİR?

Nitelik gerektirmeyen meslekler arasında geçen beden işçiliği kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleriİlkokul mezunu yüzlerce beden işçisi alımı yapılacak!
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri