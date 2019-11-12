İŞKUR, vatandaşlara farklı meslek gruplarından farklı pozisyonlara iş istihdamı sağlamaya devam ediyor. İŞKUR en son yayımladığı ilanlarda yaklaşık 500 beden işçisi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şart ve detaylarını sizin için derledik... İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

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BEDEN İŞÇİSİ KİMDİR?

Nitelik gerektirmeyen meslekler arasında geçen beden işçiliği kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.

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