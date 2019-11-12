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  • 12.11.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 23:51

Heyecanlı bekleyiş devam ediyor! 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. Dönem POMEM başvuruları 14-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçların Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Şu sıralar 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar...

26. Dönem 7 bin polis adayı alımı başvuruları 25 Ekim tarihine kadar alındı. On binlerce aday başvuru sonuçları hakkında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu kapsamda başvuru yapan adaylar büyük bir heyecanla 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen bilgiler...

26. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları hakkında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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