Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne memur alımı yapılacağının duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar başvuru süreci hakkında bilgi edinmek istiyor. 7 Kasım tarihinde yayımlanan ilana başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Adaylar şimdi heyecanla Göç İdaresi memur alımı hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, Göç İdaresi memur alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar...

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Söz konusu talep ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,