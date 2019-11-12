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  • 12.11.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 11:25

3 bin yeni alımı yapılacak mı? ? İşte

3 yeni alımı yapılacak olma ihtimali adayları sevindirdi. PÖH adayları açıklamaları ve haberleri yakından takip ediyor. Bu bağlamda takvim.com.tr olarak PÖH alım gelişmeleri hakkında bilgi veriyoruz. PÖH alımı için 2020 yılında 3 bin kişilik yeni ilan açıklanıp açıklanmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya üzerinden bu konuda paylaşımlar yapıldığı belirtilmekte. PÖH, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir özel harekat birimidir.

3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı?

Türkiye'de gençlerin büyük bir çoğunluğunun hayallerini asker, polis veya özel harekat polisi olmak süslüyor. Bu nedenle lise mezunu adayların nasıl PÖH olabilirim soruları araştırılıyor. Lise mezunu adayların polis olmaları için tek bir yol bulunuyor. Peki lise mezunu adaylar nasıl PÖH olur? Polis Özel Harekat olmak isteyen bir aday öncelikle EGM bünyesinde polis olarak göreve başlamalı. Zira bundan sonra PÖH alımları teşkilat içerisinden yapılacak. Peki 3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı? Lise mezunu PÖH nasıl olur? İşte başvuru şartları nedir tüm detaylar sayfamızda

2020 YILINDA 3 BİN PÖH ALIMI YAPILACAK MI?

Bu konuda resmi olarak Polis Akademisi resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaları dikkate almaları daha isabetli olabileceğini düşünmekteyiz. 26. Dönem POMEM alımı başvurularında son gelişmeler, 25. Dönem POMEM 500 polis alımı başvuru sonuçlarını ve 2020 yılı polis alımı son gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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