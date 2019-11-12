Türkiye'de gençlerin büyük bir çoğunluğunun hayallerini asker, polis veya özel harekat polisi olmak süslüyor. Bu nedenle lise mezunu adayların nasıl PÖH olabilirim soruları araştırılıyor. Lise mezunu adayların polis olmaları için tek bir yol bulunuyor. Peki lise mezunu adaylar nasıl PÖH olur? Polis Özel Harekat olmak isteyen bir aday öncelikle EGM bünyesinde polis olarak göreve başlamalı. Zira bundan sonra PÖH alımları teşkilat içerisinden yapılacak. Peki 3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı? Lise mezunu PÖH nasıl olur? İşte başvuru şartları nedir tüm detaylar sayfamızda

2020 YILINDA 3 BİN PÖH ALIMI YAPILACAK MI?

Bu konuda resmi olarak Polis Akademisi resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaları dikkate almaları daha isabetli olabileceğini düşünmekteyiz. 26. Dönem POMEM alımı başvurularında son gelişmeler, 25. Dönem POMEM 500 polis alımı başvuru sonuçlarını ve 2020 yılı polis alımı son gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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