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  • 11.11.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 10:11

yapıyor! 2019 başvuru şartları neler?

tarafından İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapılacak. KPSS şartsız alım yapılacağını duyuran TÜBİTAK, yayınladığı ilanda en az lise mezunu adaylar için başvuruların gerçekleştirileceğini bildirdi. Peki, İŞKUR başvuru şartlaro neler? Alımlar hangi kadrolara yapılacak? İşte detaylar...

TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor!

TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan açıklamaya göre, İŞKUR aracılığıyla yapılacak alımlara ilişkin başvuru şartları belirlendi. KPSS şartı olmaksızın gerçekleştirilecek alımlar hangi kadrolara yapılacak? 2019 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden "İŞYERİ ÜNAVI" kısmına gelerek TÜBİTAK yazdıktan ilgili ilanlara ulaşabilecekler.

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