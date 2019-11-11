Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ve 12 maddeden oluşan POMEM alımında önemli değişiklik yapıldı. işte ilanın tam metni… Polis Akademisi Başkanlığı yaptığı duyuruya göre POMEM, PAEM, PMYO ve bekçi alımları için yönetmelikte değişikliğe dair duyuru yayımladı. POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. POMEM, PMYO, PAEM, Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? POMEM, PMYO, PAEM, Jandarma bekçi alım başvurusu nasıl ve nereye yapılacak? POMEM, PMYO, PAEM, Jandarma bekçi alımı ne zaman?

EMNİYETE GERİ DÖNÜŞLERDE ARANACAK ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanacaklar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamayacak, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanacaklar.

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