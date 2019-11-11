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  • 11.11.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 16:38

Polis, Bekçi ve Jandarma alım şartlarında değişikliğe gidildi!

Resmi Gazete'de az önce 08 Kasım 2019 tarihli yayımlanmış olan 30942 sayılı gazeteye göre Asayiş alımlarında değişiklik yapıldığına yer verildi. Yayımlanan duyuruya göre, , PMYO, PAEM, Jandarma alımları, bekçi alımları hakkında yönetmeliklerde değişiklik yapıldı. Polis olmak için belirli bir eğitimden geçmeniz ve bazı fiziki özelliklerde taşıyor olmanız gerekmektedir. Bu eğitim süreleri son mezun olduğunuz okula göre 2 yıl ile 6 ay arasında değişmektedir.

Polis, Bekçi ve Jandarma alım şartlarında değişikliğe gidildi!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ve 12 maddeden oluşan POMEM alımında önemli değişiklik yapıldı. işte ilanın tam metni… Polis Akademisi Başkanlığı yaptığı duyuruya göre POMEM, PAEM, PMYO ve bekçi alımları için yönetmelikte değişikliğe dair duyuru yayımladı. POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. POMEM, PMYO, PAEM, Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? POMEM, PMYO, PAEM, Jandarma bekçi alım başvurusu nasıl ve nereye yapılacak? POMEM, PMYO, PAEM, Jandarma bekçi alımı ne zaman?

EMNİYETE GERİ DÖNÜŞLERDE ARANACAK ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanacaklar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamayacak, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanacaklar.

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