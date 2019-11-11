Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem kapsamında gerçekleştirilecek bekçi alımlarının son aşaması olan sözlü mülakatlar tamamlandı. Göreve başlama umuduyla gelecek müjdeli haberi bekleyen adaylar, Polis Akademisi'nin internet adresine akın ediyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.