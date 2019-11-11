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  • 11.11.2019 14:39
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 14:39

Heyecan dorukta! 2019 1. dönem için tarih belli oldu mu?

Bekçilik sözlü mülakatların üzerinden dört hafta geçti. Bekçi olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberi bekleyen bekçi adayları, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2019 1. dönem için tarih belli oldu mu?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem kapsamında gerçekleştirilecek bekçi alımlarının son aşaması olan sözlü mülakatlar tamamlandı. Göreve başlama umuduyla gelecek müjdeli haberi bekleyen adaylar, Polis Akademisi'nin internet adresine akın ediyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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